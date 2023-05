VIDÉO - Roland-Garros : l'incroyable fin de match de Gaël Monfils devant un public en délire

Renversant ! À bientôt 37 ans, et deux ans après son dernier match à Roland-Garros, Gaël Monfils était de retour sur la terre battue parisienne, ce mardi 30 mai, pour la "night session", face à l'Argentin Sebastian Baez, 42e joueur mondial. Porté par un public en feu, et une joie de retrouver la Porte d'Auteuil, "La Monf'" a fini en pleurs, allongé sur le court, après avoir été mené 4-0 dans le 5e et dernier set, finalement remporté 7 jeux à 5.





Gaël Monfils était à l'agonie, dans la cinquième manche, affichant même sa douleur entre les points. Le dernier métro est passé depuis un moment, lorsqu'il parvient pourtant à raccrocher les wagons. Sa balle gicle à nouveau de sa raquette, comme par magie, jusqu'à ce passing de la victoire qui touche le filet, mais dépasse Sebastian Baez, terrassé par le vent de folie qui descend des tribunes.



Le cogneur de Cordoba a pourtant marqué huit points de plus que le Français, allongé en pleurs sur le tapis ocre. À 36 ans, Gaël Monfils ne gagnera probablement pas Roland-Garros, mais le tournoi se souviendra de cette nuit noire où tout était possible. Un match qui restera "top 1 - top 2" de ses victoires en carrière, a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match : "L'atmosphère était incroyable. Ce soir, les émotions étaient incroyables, le public était exceptionnel".

La tâche sera encore une fois très compliquée au prochain tour où il affrontera le prodige danois Holger Rune, 6e mondial.

