Roland-Garros : les balles sont-elles vraiment de mauvaise qualité ?

Les balles ne tourneraient-elles pas rond à Roland-Garros ? Depuis le début du tournoi du Grand Chelem, dimanche, plusieurs joueurs ont pointé du doigt leur qualité. "Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Si on veut du beau spectacle, ce ne sont pas avec ces balles qu’il faut jouer au tennis", a pesté Benoît Paire, lundi 29 mai après sa défaite au premier tour contre le Britannique Cameron Norrie (7/5, 4/6, 3/6, 6/1, 6/4). Ces critiques ne sont cependant pas nouvelles. En janvier dernier, Rafael Nadal avait estimé que les conditions de jeu n’étaient pas optimales à l’Open d’Australie.

Mais à entendre Benoît Paire, les balles de ce Roland-Garros désavantageraient les joueurs au tempérament offensif, en compliquant les aces et en impactant le physique.

Des balles pas faites pour la terre battue

Henri Leconte, consultant pour RTL, a testé ces balles et approuve le constat. "Une balle vive aurait été beaucoup plus bénéfique pour les attaquants, et même pour Rafael Nadal. Lorsque la balle est plus lourde, on a plus de mal", a jugé l’ancien joueur français. Traditionnellement, le tournoi de Roland-Garros utilisait des balles de marque française (Babolat ou Tecnifibre), réputées performantes sur terre battue. Mais il y a quelques années, une marque américaine, Wilson, a remporté l’appel d’offres pour le Grand Chelem parisien. En coulisses, il se murmure également que la qualité des balles a diminué depuis le Covid, notamment en raison d’économies réalisées sur la fabrication et les matières premières.

"Il est vrai que la marque américaine n’est pas faite pour jouer sur terre battue. On a travaillé pendant des années pour avoir une bonne balle pendant Roland-Garros. Avec Yannick Noah, on demandait des balles en amont pour les tester et dire ce que l’on en pensait. Avec l’appel d’offres, on va au plus offrant", a estimé Henri Leconte. Le joueur espagnol Roberto Bautista-Agut, qui a eu l’opportunité de tester ces balles à l’entraînement, a assuré qu’elles n’étaient pas les mêmes lors du tournoi.

"Il faut s’adapter"

Les balles doivent normalement être changées tous les neuf jeux. Cette année, elles apparaissent très usées et vont moins vite après à peine deux petits jeux. "Benoît Paire a tout de même mené deux sets à un (lors de son match perdu au premier tour). Les balles sont importantes, mais il faut s’adapter. Il faut adapter son cordage avec peut-être une tension un peu moins forte", a nuancé Henri Leconte. La défaite du Français ne peut cependant pas se résumer à un problème de balles. "Il n’était pas prêt physiquement. Il avait la possibilité de gagner beaucoup plus tôt", a jugé le finaliste de Roland-Garros 1988.

Le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, a lui aussi critiqué la qualité des balles. Mais malgré ce début de polémique, elles resteront les mêmes jusqu’au terme du tournoi.

