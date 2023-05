Roland-Garros : "Gaël Monfils est capable de se sublimer donc on espère", explique Henri Leconte

Après les qualifications pour le second tour de Lucas Pouille, Ugo Humbert, Corentin Moutet et Luca Van Assche chez les messieurs de Caroline Garcia et Léolia Jeanjean, 12 Français sont en lice à Roland-Garros, mardi 30 mai : Fiona Ferro, Diane Parry, Clara Burel, Océane Dodin, Selena Janicijevic, Richard Gasquet (opposé à son compatriote Arthur Rinderknech), Hugo Gaston, Quentin Halys, Grégoire Barrère, Giovanni Mpetshi Perricard et Gaël Monfils, programmé en session de nuit sur le central face à l'Argentin Sebastian Baez.

"On a un Gaël qui est vraiment très, très loin au classement, qui est 394e, souligne Henri Leconte, et il va jouer Baez qui est 42ᵉ mondial. Argentin, bon joueur de terre battue : on va voir vraiment ce que va nous fournir Gaël Monfils. Est-ce qu'il va être capable de se sublimer ? Est-ce qu'il va aussi provoquer son adversaire ? Est-ce qu'il va aussi faire que le public se mette debout ? C'est tout ce que l'on souhaite, parce qu'il n'a pas beaucoup de points de repères, il n'a pas beaucoup joué, il était blessé et maintenant c'est Roland-Garros. Il est capable de se sublimer donc on espère. On espère qu'il passe, mais ça va être très, très, très compliqué pour lui".

"Est-ce que physiquement, il va tenir ?", s'interroge encore le consultant RTL à propos d'un joueur qui a "36 ans, bientôt 37". "Est-ce qu'il ne va pas se blesser non plus, parce que c'est quand même un petit peu du cristal ? Mais en tout cas, on a hâte de le voir sur ce central. On peut s'attendre peut être à quelque chose de théâtral. Ça peut être sympa". Demi-finaliste en 2008 sur la terre battue parisienne face à Roger Federer et quart-de-finaliste à trois reprises, Gaël Monfils reste sur un forfait, une élimination au 2e tour et une au 1er.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info