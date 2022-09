VIDÉO : Roger Federer et Rafael Nadal en larmes pour les adieux du Suisse

C'est certainement l'image sportive de l'année. Roger Federer a disputé le dernier match de sa carrière ce vendredi soir à Londres, une défaite sans importance en Laver Cup, en double avec son rival et ami de toujours Rafael Nadal. Car on ne retiendra pas le résultat de ce match, mais bien les larmes après la balle de match qui a mis fin à 25 ans d'une carrière admirable.

En pleurs, Roger Federer a fait ses adieux au tennis, joint dans son émotion par Rafael Nadal, lui aussi en larmes. C'est toute la team Europe qui avait la tête de basse, de Novak Djokovic à Andy Murray, en passant par Casper Ruud ou Stefanos Tsitsipas, qui sont tous venus prendre le Suisse dans leurs bras.



"C'est des visages et de l'émotions dont je me rappellerai" dans plusieurs années, en pensant à cette soirée, a d'ailleurs confié le Suisse après le match. "On va y arriver d'une façon ou d'une autre, hein ?", a-t-il glissé, la gorge serrée, à l'ancien joueur Jim Courrier, qui l'a interrogé sur le court et devant le public sur ses premiers sentiments d'ex-tennisman professionnel. "Cela a été une journée merveilleuse, je l'ai dit aux gars, je suis heureux, je ne suis pas triste, c'est merveilleux d'être ici", a-t-il assuré, malgré des yeux déjà brillants.

