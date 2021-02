publié le 08/02/2021 à 14:01

L'Open d'Australie 2020 avait été une belle aventure pour Gaël Monfils, il n'en sera pas de même cette année. Le numéro 1 français, 11e joueur mondial, a été sorti dès le 1er tour du Grand Chelem australien par le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), après cinq sets (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3) et 3h46 d'efforts.

Il est ensuite apparu perdu en conférence de presse. Le Francilien de 34 ans, qui avait atteint les 8es de finale l'an dernier à Melbourne, n'a plus gagné depuis un an. Et il le reconnait lui-même : il va mal. "J'ai zéro confiance. Je n'ai pas de repères, c'est dur (...) J'essaie d'être patient, je bosse mais je n'arrive pas à trouver mon jeu (...) Je ne me sens pas bien et ça se voit".

"Je sais que j'ai beaucoup perdu et ça me fait mal. Et le pire dans tout ça, c'est que je taffe, je m'entraîne comme un boucher mais je n'y arrive pas. J'aimerais me relever et me dire que ce cauchemar est fini mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter", a-t-il expliqué les larmes aux yeux, avant de craquer.

Il faut continuer à s'entraîner... et ça reviendra Gaël Monfils, en larmes





À quoi se raccroche-t-il alors, lui demande une journaliste ? "À rien, répond-il, avant de longues secondes de silence. Franchement, à rien, parce que... Alors je vais te donner la phrase simple de ma mère. Elle va me dire... Il faut continuer à s'entraîner... et ça reviendra. C'est le seul truc". La conférence de presse se termine sur ces mots : "Merci Gaël, bon courage".