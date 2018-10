publié le 07/10/2018 à 09:16

Après le ciel menaçant et la pluie de lors des qualifications, c’est sous le soleil et la chaleur qu’a été donné le départ du 993e Grand Prix de l’histoire de la Formule1, 17e manche de la saison 2018.



Parti en pole position, Lewis Hamilton qui remporte le 71e Grand Prix de sa carrière, n’a jamais été inquiété et a fait les 53 tours en tête terminant avec plus de 13 secondes d’écart sur son co-équipier de Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas.

C’est le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull qui complète le podium, un podium sur lequel, une nouvelle fois, Ferrari n’est pas présent puisque Kimi Räikkönen se classe 5e et Sebastian Vettel 6e.

Vettel dit adieu au titre ?

L'Allemand, parti sur la 9e place de la grille de ce Grand Prix du Japon, était pourtant remonté aux avant-postes avant son accrochage avec Max Verstappen dans le 8e tour. Parti en tête-à-queue avec une Ferrari endommagée, Sebastian Vettel, retombé dans les profondeurs du classement, est tout de même parvenu à revenir dans les points.



Mais avec cette nouvelle contre performance, il est désormais très loin dans la course au titre mondial puisqu’il est à 67 points de Lewis Hamilton.



L’actuel leader du championnat du Monde s’envole donc en tête du classement alors qu’il ne reste que quatre Grand Prix à disputer cette saison. Hamilton se dirige vers un cinquième titre de champion du Monde de Formule 1 tout comme la marque Allemande en quête d’un cinquième titre constructeur.

Deux Français dans les points

Du côté des Français, Romain Grosjean (Haas) parti en 5e position termine 8e de ce rendez-vous asiatique. Esteban Ocon pénalisé de 3 places au départ et placé 11e sur la grille fini 9e au volant de sa Force India.



Déception par contre pour Pierre Gasly qui était parti en 7e position. Le pilote Toro Rosso longtemps dans les points a été dépassé dans le dernier tour par l’Espagnol Carlos Sainz (Renault) et termine 11e. Prochain Grand Prix le dimanche 21 octobre aux Etats Unis.