F1 - GP d'Italie : Charles Leclerc décroche la pole devant Lewis Hamilton

publié le 07/09/2019 à 16:37

Dans le temple des Tifosi et au terme d'une séance de qualification ubuesque, Charles Leclerc sur sa Ferrari a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix d'Italie, ce qui lui permettra de partir en tête dimanche 8 septembre (départ à 15h10) sur le circuit de Monza.

Le Monégasque de 21 ans, qui a remporté le premier Grand Prix de sa jeune carrière la semaine passée à Spa, en Belgique, a été longuement ovationné par les milliers de Tifosi entassés autour du circuit lombard. Sorties trop tard des stands, les 10 dernières voitures en lice dans cette séance n’ont pas pu améliorer les temps effectués lors de la Q2. À ce petit jeu, Charles Leclerc a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Renault, en net regain de forme depuis la fin de la trêve estivale, établi avec ses deux monoplaces les 5e et 6e temps grâce à Daniel Ricciardo et Niko Hulkenberg. En revanche, les deux Français engagés cette saison en F1 partiront en fond de grille. Romain Grosjean, toujours en difficulté avec un déficit de vitesse de pointe récurent de sa Haas, partira en 16e position. Pierre Gasly, auteur du 15e temps mais pénalisé pour un changement de moteur sur sa Toro Rosso, s’élancera en fond de grille, comme Max Verstappen sur Red Bull et Lando Norris sur McLaren.

Impressionnant envol d’Alex Peroni

Ce samedi de qualifications sur le circuit de Monza a également été marqué, une semaine tout juste après l’accident mortel d'Anthoine Hubert à Spa en Formule 2, par l’impressionnant envol de la monoplace d’Alex Peroni en Formule 3. Après être monté sur un vibreur, le jeune Australien de 19 ans s’est envolé avant de s’écraser dans les grillages. Il s’en est sorti miraculeusement indemne.