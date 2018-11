Coupe Davis : pourquoi des jeunes jouent la nuit avant la finale France-Croatie ?

et Isabelle Lange

publié le 22/11/2018 à 12:06

Ils s'appellent Elsa, Ambre, Axel ou Louis, âgé de 18 ans, et pour eux c'est un peu Noël avant l'heure. Une trentaine de joueurs de la Ligue des Hauts-de-France ont été retenus pour jouer sur le court de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie, dans la nuit du mercredi 21 au 22 novembre puis dans la suivante, de 22h à 4h du matin.



Le but de cette initiative est de préparer au mieux le court, livré tardivement en raison de la tenue du match de rugby France-Argentine samedi 17 novembre. Mercredi 21 novembre, il y avait notamment un problème à résoudre : une bosse sur la ligne de service à gauche de la chaise d'arbitre. L'un des entraîneurs des Bleus, Loïc Courteau, s'est d'ailleurs un peu accroché avec l'une des personnes responsables de l'entretien des courts.

Mais après la séance d'entraînement de l'après-midi, Cédric Pioline, le capitaine adjoint, se voulait rassurant. "La bosse, elle va être corrigée. Il faut que le terrain se fasse, que les joueurs jouent dessus, le remue, le tasse, et puis les équipes (techniques, ndlr) vont corriger les petites imperfections pour qu'il soit encore meilleur qu'il ne l'est déjà".

La finale débute vendredi 23 novembre à 14h. Cette 107e finale de la compétition par équipes, la dernière dans son format actuel, se dispute au meilleur des cinq matches, avec deux simples le premier jour, un double le deuxième et potentiellement deux simples le troisième si aucun des deux équipes n'a atteint les trois points.