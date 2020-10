Vendée Globe 2020 : Pip Hare, la Britannique qui aime les plus grands défis

publié le 06/10/2020 à 15:33

Depuis qu'elle a quitté l'école à l'âge de 18 ans, Pip Hare a fait de la voile sa vie. Bien qu'elle ait grandi dans un comté enclavé de l'Est de l'Angleterre, la Britannique de 46 ans rêve depuis longtemps de participer au Vendée Globe. Ce sera chose faite le dimanche 8 novembre prochain lorsqu'elle prendra le départ de son premier tour du monde, elle qui a découvert la course en solitaire sur le tard, à 35 ans.

11 plus tard, la voilà qui explique "que toute ma carrière a été axée sur l'élimination des obstacles pour en arriver là. Plus d'hommes ont marché sur la Lune que de femmes ont bouclé le Vendée Globe. C’est toute l'inspiration dont j'ai besoin pour réussir, et je suis heureuse que Medallia soit intervenu pour faire de mon rêve de toujours une réalité".

La mer, Pip l’a découverte avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. "Mon mari et moi avons acheté notre premier bateau avant d'acheter notre première maison, confie sa maman Mary. C’est ainsi que 'Pippa' a appris à naviguer. Notre terrain principal était de l'autre côté de la mer du Nord jusqu'aux côtes hollandaises".

Journaliste et coach de voile

Bercée par les vagues des mers froides, formée sur l’Atlantique, puis aux Caraïbes où elle a commencé la navigation en solitaire, c’est ensuite en Nouvelle-Zélande que Pip Hare a fait de la voile son métier. Aujourd’hui, et après avoir navigué sur la plupart des océans du monde, fait ses classes en mini, puis en Class40, cette journaliste et coach de voile déborde de dynamisme à chaque fois qu’elle monte sur un bateau.

C'est avec un petit budget et une équipe de soutien composée de bénévoles et d'amis qu'elle a réussi à décrocher sa place sur la ligne de départ de la course la plus difficile au monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. "Le Vendée Globe, c'est l'un des événements sportifs les plus difficiles de la planète. Mais ce qui m’attire le plus c’est de savoir que les hommes et les femmes de tous âges et de tous horizons vont s'affronter sur un pied d'égalité. J'aime ce défi".

Fonds propres

Après s’être nourrie des livres d’Isabelle Autissier, la voilà DONC maintenant au départ du Vendée Globe. Pour y être, elle n’a pas hésité à prendre des risques, puisant dans ses fonds propres pour disposer du vénérable "Superbigou", ce bateau que Bernard Stamm avait construit sur le petit port de pêche de Lesconil et qui affiche déjà quatre tours du monde complets au compteur.

À sa barre, le Suisse Alan Roura avait terminé 12e en 105 jours il y a quatre ans. Cette année, c’est l’une des six femmes inscrites sur cette 9e édition qui tentera de boucler un nouveau tour du monde en solitaire. Catherine Chabaud a été la première à relever le défi en 1997, imitée ensuite par Ellen MacArthur, 2e en 2001, Anne Liardet et Karen Leibovici en 2005, Samantha Davies et Dee Caffari, 4e et 6e en 2009.