Comment se mettre dans la peau de Michel Vaillant ?

publié le 06/05/2021 à 21:32

Le lancement officiel s’est fait ce jeudi 6 mai 2021 sur le Circuit de Vendée, à Fontenay-le-Comte, où les premiers fans de Michel Vaillant ont eu le privilège d’apprendre à piloter au volant de la fameuse Vaillante. La Vaillante Académie va en effet proposer plusieurs expériences de pilotage pour des particuliers passionnés mais aussi et surtout une expérience autour de l’univers Michel Vaillant.

C’est donc au volant de la Vaillante historique de 1966 (issue de la BD Michel Vaillant et de l’album L’Honneur du Samouraï) que la fiction devient désormais réalité. "Il n’existait aucun plan de cette voiture imaginée par Jean Graton. Alors nous l’avons fait construire à partir des dessins de la BD et sur une base de Formule Ford historique", explique Pierre Sancinéna, instructeur à la Vaillante Académie.

Pierre Sancinéna instructeur à la Vaillante Académie Crédit : Frédéric Veille

Cette monoplace a été fabriquée par Crosslé en Irlande du Nord et seuls 13 exemplaires ont été conçus. La Vaillante Académie en possède la majorité avec 8 exemplaires fabriqués à la main et numérotés. "Michel Vaillant et le pilotage, c’est une histoire qui dure depuis 60 ans", explique Thierry Place le fondateur de la Vaillante académie. "Son héros, le pilote Michel Vaillant a non seulement fait rêver des milliers de lecteurs mais il a également été l’inspirateur de nombreuses carrières – notamment celle d’Alain Prost – et de vocations dans le sport automobile", ajoute-t-il.

L’équipe de la Vaillante Académie s’adresse donc à tous les passionnés désirant piloter sur circuit l’une des voitures de Michel Vaillant en toute sécurité en étant encadrés, guidés et conseillés par des moniteurs diplômés. Il suffit juste d’avoir le permis de conduire et d’être passionné par cette bande dessinée créée par Jean Graton, l’homme qui a popularisé le sport automobile auprès d'un large public et qui est décédé en janvier dernier à l'âge de 97 ans, après avoir vendu plus de 20 millions d'exemplaires.