Formule 1 : Lewis Hamilton sacré pour la 7e fois dimanche 15 novembre ?

publié le 12/11/2020 à 10:30

Après 9 des 13 courses disputées depuis le début de la saison, Lewis Hamilton devrait logiquement décrocher sa 7e couronne mondiale dimanche 15 novembre en Turquie. Plusieurs scénarii sont envisagés car le pilote Mercedes, qui compte 85 points d'avance sur son co-équipier finlandais Valtteri Bottas, n’a besoin que de 19 points pour être sacré.

S'il vient à l’emporter sur l’Istanbul Park, il marquera 25 points et ne pourra plus être rejoint alors qu’il ne restera que 3 Grands Prix à disputer. Mais il peut également terminer 2e avec le point du meilleur tour en course, 3e ou 4e avec Bottas qui ne fait pas mieux que 2e. Les solutions sont nombreuses.

À 35 ans, Lewis Hamilton sextuple champion du monde de Formule 1 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019), recordman du nombre de pole positions (97) ainsi que du nombre de victoires (93) va donc rejoindre Michael Schumacher, qui jusque là était le seul pilote sept fois sacré. Il faudra un cataclysme ou qu’il soit privé des quatre derniers Grand Prix pour qu’il en soit autrement.

Je suis fier de voir que Kamala Harris entre dans l’histoire Lewis Hamilton Partager la citation





Lewis Hamilton, qui en plus d’être un pilote d’exception, et le chantre de la lutte contre le racisme, s’est réjouit récemment sur les réseaux sociaux de la victoire du candidat démocrate aux élections américaines.

"Je suis extrêmement heureux de voir Joe Biden et Kamala Harris gagner les élections américaines. Je suis fier de voir que Kamala Harris entre dans l’histoire et devient la première femme à occuper le poste de vice-présidente. Une réalisation étonnante et un moment important de l’histoire”.

Départ de la course à 11h10 dimanche

Le Grand Prix de Turquie, dont le dernier remonte à 2011, se déroulera à des horaires inhabituels puisque le départ de la course sera donné à 11h10 heure française.