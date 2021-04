Avec Victor Martins, Alpine tient sa nouvelle pépite

publié le 20/04/2021 à 11:13

Champion de France de Formule Renault l’an passé, Victor Martins, 19 ans, va franchir un échelon cette saison en évoluant dans le championnat de la FIA Formule 3 au sein de l’écurie néerlandaise MP Motorsport. La première course se disputera en préambule du Grand Prix d’Espagne de Formule 1 du 7 au 9 mai prochains à Barcelone.

"Les 7 courses du calendrier 2021 se disputeront toutes avant celles des F1. C’est donc une belle occasion pour briller et se montrer pour un jour atteindre le but que nous nous fixons tous, devenir pilote de Formule 1", confie Victor Martins.

Car c’est le rêve de cet ancien champion du monde de karting, un titre acquis en 2016 à Bahrein. Depuis, Victor Martins n’a cessé de progresser au point d’intégrer l’Alpine Academy, cette filière qui a notamment formé par le passé, Romain Grosjean, Esteban Ocon ou encore Alexander Albon.

"Grâce au soutien d’Alpine, cela va me permettre de progresser plus vite, de bénéficier de préparations physiques et mentales plus poussées, de tests sur le simulateur de l’écurie de F1 mais surtout d’avoir des temps d’observation et d’échanges avec de Fernando Alonso et Esteban Ocon", poursuit le Francilien.

Victor Martins lors des essais pré saison 2021 Crédit : Alpine Academy

Après des tests hivernaux concluants début avril à Spielberg en Autriche, c’est à Barcelone que Victor Martins va retrouver sa nouvelle monoplace les 21 et 22 avril pour deux journées d’essais avant le début du championnat. "Cette voiture est incroyable, les vitesses de passage dans les virages sont impressionnantes. J’ai un bon feeling avec elle et j’ai vraiment hâte d’y être", s'enthousiasme-t-il.

Issu d’une famille de sportifs, avec un père qui était lanceur en équipe de France de base-ball, Victor Martins n’a découvert les sports mécaniques qu’à l’âge de onze ans quand l'un de ses amis l’a emmené sur une piste de karting. Auparavant, le jeune banlieusard parisien avait eu le temps d’être sacré champion de France de gymnastique, à l’âge de10 ans.

"Cette carrière de gymnaste m’a forgé physiquement et mentalement. Elle me sert aujourd’hui dans ma préparation, dans ma détermination et ma volonté d’aller toujours plus haut, plus vite. Ce sont énormément de sacrifices, mais c’est la recette pour y arriver", assure le sportif.

Fan d’Hamilton, de Nadal et de Ronaldo, "des travailleurs acharnés qui n’ont pas toujours eu la vie facile", Victor Martins va donc tenter de briller sur les sept circuits de cette saison F3 2021 en espérant rapidement rejoindre le cercle très fermé des vingt pilotes de Formule 1, si possible avec Alpine aux côtés d’Esteban Ocon.

Calendrier Formule 3 - 2021 :

8-9 mai : Barcelone (Espagne)

26-27 juin : Le Castellet (France)

3-4 juillet : Spielberg (Autriche)

31 juillet – 1er août : Budapest (Hongrie)

28-29 août : Spa-Francorchamps (Belgique)

4-5 septembre : Zandvoort (Pays-Bas)

23-24 octobre : Austin (Etats-Unis)