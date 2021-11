Trophée Jules Verne : le prochain défi de Cammas et Caudrelier après la Transat Jacques Vabre

Franck Cammas et Charles Caudrelier lors de leur conférence de presse le 23 novembre 2021 à Fort de France

Pas temps à perdre pour Franck Cammas et Charles Caudrelier. Leur bateau à peine amarré dans la marina de Fort-de-France et eux à peine les pieds posés à terre, les deux skippers ont annoncé mardi 23 novembre lors de leur conférence de presse vouloir repartir au plus vite à l’assaut du Trophée Jules Verne.

"C’est un objectif ambitieux, mais le bateau n’a subi aucune avarie lors de cette Transat Jacques Vabre, explique Charles Caudrelier. Alors nous pouvons nous y atteler. Je dois juste le ramener à bon port à Lorient". "Ce serait une histoire fantastique si nous arrivions à remporter ce Trophée après notre échec l’an passé", ajoute Franck Cammas.

Partis le 10 janvier dernier, l’équipe du Maxi "Edmond de Rothschild" avait en effet été contrainte à l’abandon après une avarie de safran au large du Cap, alors qu’elle était en avance sur le record après 12 jours de mer. Depuis le 26 janvier 2017, le record du Trophée Jules Verne est détenu par l’équipage de Francis Joyon qui, à bord de "Idec", avait fait le tour du monde en 40 jours, 23 heures et 30 minutes.



Le Maxi "Edmond de Rothschild" amarré au ponton d'honneur de la Transat Jacques Vabre 2021 Crédit : Frédéric Veille