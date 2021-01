Trophée Jules Verne : abandon du "Maxi Edmond de Rothschild"

publié le 22/01/2021 à 17:25

Alors que le "Maxi Edmond de Rothschild" naviguait dans l’océan Indien avec plus de 860 milles d’avance sur le temps du record du Trophée Jules Verne, les hommes du Gitana Team ont informé leur équipe à terre d’une avarie sur le safran de flotteur tribord du géant, vendredi 22 janvier.

Après une inspection complète, il s’est avéré que les six marins ne pouvaient en aucun cas réparer en haute mer, car l’avarie nécessite de remplacer totalement la pièce. L’équipage mené par Franck Cammas et Charles Caudrelier a donc pris la décision d’interrompre sa tentative de record.

"Tout allait bien à bord, indique Charles Caudrelier. Il n’y a pas eu de choc particulier avant ce constat, et même si les casses font partie de l’histoire de notre sport mécanique, il va falloir comprendre ce qui a pu se produire". L’équipage du "Maxi Edmond de Rothschild" fait route vers Cape Town, distant d’environ deux jours de mer.

Partis le 10 janvier dernier au large de l’île de Ouessant, Franck Cammas, Charles Caudrelier, Morgan Lagravière, David Boileau, Yann Riou et Erwan Israël tentaient de battre le record établi le 26 janvier 2017 par "Idec Sport" et Francis Joyon : 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes.

"La déception est énorme pour tous, conclut Charles Caudrelier. Nous sommes tellement désolés de nous arrêter là car nous voulions ramener ce Trophée Jules Verne, pour Benjamin de Rothschild, Ariane de Rothschild et toute notre équipe".