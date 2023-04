Transat Paprec : Bourgnon-Dorange, le duo des ambitieux

Sur les pontons comme en mer, ils ont toujours le sourire. Basile Bourgnon, 20 ans, a celui d’un enfant insouciant qui dévore la vie, des yeux rieurs mais aussi un regard déterminé car le fils de l’illustre Laurent Bourgnon sait parfaitement où il va. Pour Violette Dorange, 22 ans, c’est la même chose, elle qui cumule les records depuis son plus âge et qui affiche toujours cette joie de vivre.

« Et sur le bateau, c’est pareil. Lorsque nous sommes en mer, nous nous complétons. J’apprends beaucoup de Violette qui a moins de force physique que moi, donc dans les manœuvres elle me calme, elle m’apprend à me faire moins mal et ça me rend plus intelligent » lance Basile. « C’est vrai qu’on gère nos manoeuvres selon nos forces, Basile est très réactif sur le réglage du bateau et ça marche plutôt bien entre nous car il me tire vers le haut » reprend Violette.

La mixité imposée sur cette 16è édition de la Transat Paprec « matche bien » selon Basile « on a le même rythme à bord et nous sommes complices. De toute façon il faut cette complicité à la fois sur le côté humain mais aussi sur le côté sportif. Pour une traversée d’une vingtaine de jours, si vous associez deux champions du Monde et qu’ils ne s’entendent pas, ça ne fonctionnera pas »

Malgré son jeune âge Basile Bourgnon est déjà un grand habitué des traversées transatlantiques lui qui, à 17 ans à participer à la Transat Jacques Vabre 2019 en Class40 avec Emmanuel Le Roch. Puis c’est sur la Mini Transat qu’il s’est illustré en franchissant la ligne d’arrivée à la 7e place en Guadeloupe. Aujourd’hui, c’est un podium sur cette Transat Paprec et un Top 10 au Championnat de France Elite de Course au Large qu’il vise.

Pour Violette Dorange qui fut la plus jeune femme à traverser la Manche en Optimist en 2016 à tout juste 15 ans, puis le Détroit de Gibraltar en 2017 pour devenir la plus jeune a traverser l'Atlantique en solitaire lors de la Mini Transat 2019 et la plus jeune femme à avoir participé à la Solitaire du Figaro en 2020, la voilà à nouveau sur un nouveau défi elle qui vise maintenant le Vendée globe 2024, « un programme ambitieux, exigeant, mais tellement incroyable que toute ma vie est tournée vers cet objectif »

En attendant, les deux ambitieux skippers prendront le départ de la 16è Transat Paprec dimanche 30 avril à 13h02 au large de Concarneau, avec une playlist musicale très éclectique qui va du rap à la musique classique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info