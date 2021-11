Transat Jacques Vabre : victoire du duo Carpentier-Santurde Del Arco en Class40

Le duo composé de Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco a coupé la ligne d’arrivée en vainqueur dans la catégorie Class40, lundi 29 novembre à 7h et 30 secondes en Martinique (12h et 30 secondes heure métropolitaine), après 21 jours, 22 heures, 33 minutes et 30 secondes de course pour parcourir les 4.600 milles théoriques depuis Le Havre.

Mais les deux hommes ont réellement parcouru 5.502,96 milles à 10,45 nœuds de moyenne. "Pour une victoire, il faut un petit peu de réussite, c’est-à-dire la météo qui va bien, ce que nous avons eu sur cette transat, a expliqué Antoine Carpentier à son arrivée à Fort-de-France. Je crois que j’ai une bonne étoile sur cette course".

C’est en effet la troisième victoire consécutive d’Antoine Carpentier sur la Transat Jacques Vabre. Un triplé historique puisqu’il avait déjà gagné en 2017 en Class40 avec Maxime Sorel et en 2019 en Ocean Fifty avec Gilles Lamiré. Cette fois-ci, c’est avec l’Espagnol Pablo Santurde Del Arco, ancien champion du monde Class40, qu’il a décroché la victoire.