Transat Jacques Vabre : que faut-il attendre de la 16è édition ?

Il y avait 13 bateaux au départ de la première édition en 1993, ils seront 99 le 29 octobre prochain à s’élancer du Havre pour rejoindre, comme il y a deux ans, la Martinique. 99 duos au départ, c’est aussi 20 de plus qu’en 2021, ce qui constitue un nouveau record de participations pour cette course au large qui ne cesse de grandir au fil des éditions.

Le plateau en lice, les animations des villages de départ et d’arrivée, le parcours de cette 16è édition, tout sera dévoilé ce mardi 3 octobre à Paris en présence des skippers mais aussi de plusieurs personnalités politiques dont Edouard Philippe, maire du Havre qui a récemment écrit dans le journal bimensuel de sa ville : « Trente ans après sa première édition, la Route du café est une grande source de fierté pour notre ville. Cet événement populaire constitue par ailleurs une formidable vitrine pour notre territoire avec des retombées économiques importantes, notamment grâce à la semaine de festivités et de rencontres avec les skippers. Cet anniversaire promet d’être un grand moment. »

En effet, pour cette nouvelle édition, celle anniversaire des 30 ans, les organisateurs tablent également sur une fréquentation record (il y avait eu plus de 700.000 spectateurs en 2021 la semaine précédant le départ), sachant que les hôtels du Havre et de son agglomération ont été pris d’assaut depuis plusieurs mois, comme les locations de particulier à particulier.

Le parcours 2023 Crédit : Transat Jacques Vabre

La Transat Jacques Vabre avait il y a deux ans réuni 11 millions de téléspectateurs devant l’écran (19 chaînes en live) avec une diffusion dans 190 pays au moment du départ et plus de 260 000 joueurs s’étaient connectés sur Virtual Regatta, un chiffre qui là aussi, devrait être battu cette année.

D’ailleurs, et pour la première fois dans l’histoire de la course au large, un joueur chevronné de Virtual Regatta prendra le vrai départ. À l’issue d’une sélection impliquant plus de 10 000 joueurs, Basile Buisson, 33 ans, officier de la Marine marchande sera le co-skipper de Kieran Le Borgne en catégorie Class 40.

C’est le 20 octobre prochain qu’ouvrira le village de la Transat où pendant plus d’une semaine le public pourra admirer les voiliers. Le départ est programmé le dimanche 29 octobre et l’arrivée des premiers bateaux à partir du 11 novembre en Martinique.

99 bateaux seront au départ, 43 en Class40, 6 en Ocean Fifty, 40 en IMOCA et 5 en Ultim 32/23

