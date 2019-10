Transat Jacques Vabre : les galères de Kito de Pavant 

publié le 19/10/2019 à 15:36

Amarré dans le bassin Paul Vatine du Havre où il doit prendre le départ le 27 octobre prochain de sa dixième Transat Jacques Vabre, Kito de Pavant n’a pas une minute à lui. Entre les réglages du bateau qu’il vient de louer et la recherche de fonds qu’il lance pour s’assurer d’être au départ, le skipper occitan est sur tous les fronts.

"Mais le principal c’est d’être prêt", assure-t-il avec le sourire tout en préparant ses voiles. Le bateau à bord duquel il va s’élancer sur l’Atlantique est celui de Jean Galfione, l’un des rares Class40 qui était disponible.

Et si Kito de Pavant a fait appel à l’ancien perchiste, c’est en que le 26 septembre dernier et alors qu’il s’apprêtait à mettre le cap sur le Havre, le mât de son "Made in Midi" s'est brisé en trois à Port Camargue, au Grau-du-Roi.

"La réparation était impossible, il a donc fallu se mettre en quête d’un bateau de remplacement mais surtout de nouveaux fonds pour couvrir cette option". Kito de Pavant a donc lancé une cagnotte en ligne pour couvrir en partie les 40.000 euros supplémentaires et non prévus au budget

"Les dons affluent, j’ai donc bon espoir pour boucler le budget, mais ce qui me préoccupe le plus c’est que nous avons quelques soucis pendant le convoyage jusqu’au Havre et que nous avons une semaine désormais pour remplacer les pièces alors que d’ordinaire, il faut des semaines de préparation. Mais bon, je suis serein, nous serons au départ".

Accompagné d’Achille Nebout, Kito de Pavant devrait donc être l’un des 60 bateaux à s’élancer le 27 octobre prochain du Havre destination Salvador de Bahia au Brésil.

Deuxième de la Transat Jacques Vabre 2009 en compagnie de François Gabart, Kito de Pavant a, ces dernières années connu quelques galères de course notamment lors du Vendée Globe 2012 où, trois jours après le départ, il avait été heurté par un chalutier.

Troisième de la Route du Rhum 2014, il avait deux ans plus tard été contraint à l’abandon sur le Vendée Globe après avoir cette fois-ci heurté un cachalot. Son monocoque avait été retrouvé en juillet dernier sur une plage de Madagascar.

Le départ de la 14ème Transat Jacques Vabre sera donné dimanche 27 octobre à 13h15