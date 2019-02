VIDÉO - Kitesurf : un saut de 200 mètres à couper le souffle

publié le 01/02/2019 à 16:41

À 21 ans, Olly Bridge s'impose déjà comme l'une des grandes figures du kitesurf. Le jeune Britannique a remporté trois fois le titre de champion du monde de ce sport extrême, qui consiste à effectuer des figures sur l'eau à l'aide d'une planche aérotractée par un cerf-volant.



Son nouvel exploit accompli dans l'estuaire de l'Exe, un fleuve au sud de l'Angleterre, n'est pas passé inaperçu. Le sportif a effectué un saut vertigineux de 200 mètres, franchissant l'isthme de sable qui sépare le cours d'eau de la mer, pour retomber dans la Manche.

Un "jump" (saut) impressionnant que le jeune homme préparait depuis des mois, et qu'il a immortalisé dans une vidéo. Partagée par The Guardian, puis sur Youtube et les réseaux sociaux, la séquence montre son point de vue, tandis qu'il semble voler en traversant la bande de terre jusqu'à la plage. On l'y voit ensuite jubiler après l'atterrissage.

Olly Bridge attendait depuis l'automne 2018 que les bonnes conditions climatiques soient réunies pour se lancer. Il envisage désormais de soumettre sa prouesse au Livre Guinness des records.