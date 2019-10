publié le 26/10/2019 à 14:45

Jamais un tel plateau n’avait été réuni dans l’histoire de cette course. Au total, ce sont 59 bateaux qui s’élanceront dimanche 27 octobre du Havre. Destination : Salvador de Bahia au Brésil.

59 voiliers et non 60 comme initialement prévu car l’Imoca « Fortil » de Clément Giraud et Rémi Beauvais a dû renoncer à la suite d'un incendie à quai survenu en début de semaine.

Les équipages vont donc s’élancer sur un parcours de 4.350 milles que les meilleurs devraient avaler en 13 ou 14 jours. Le record en monocoque 60 pieds est détenu par le duo Jean-Pierre Dick, Yann Eliès qui il y a deux ans. Ils avaient mis 13 jours et 7 heures.

Jérémie Beyou et Christopher Pratt sur « Charal » semblent les mieux armés pour l’emporter mais dans cette horde de monocoques volants, Alex Thomson et Neal Mc Donald sur « Hugo Boss » mais également Charlie Dalin - Yann Eliès « Apivia », Sébastien Simon - Vincent Riou sur « Arkea Paprec » ainsi que Thomas Ruyant et Antoine Koch à la barre de « Advens for Cybersecurity » ont également leur carte à jouer.

Mais attention aux autres monocoques moins récents mais plus fiable qui peuvent aussi prétendre à la victoire. C’est le cas de « PRB » de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven, « Maitre coq » de Yannick Bestaven et Roland Jourdain ou encore « Initiatives cœur » de Sam Davies qui embarque le dernier vainqueur de la Route du Rhum, le Breton Paul Meilhat. C’est justement sur cet ancien bateau qui a remporté le Rhum et le Vendée Globe et qui est désormais aux couleurs de « Banque Populaire » qu’on retrouve Clarisse Crémer et un certain Armel Le Cléac’h.

Deux compétiteurs mineurs

Chez les Class 40 où 27 voiliers sont au départ, là aussi la lutte s’annonce belle avec dix possibles vainqueurs. Dans cette classe où on note la présence de six nouveaux bateaux, Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher sur « Aïna Enfance & Avenir » sont grands favoris au même titre que les duos Ian Lipinski – Adrien Hardy sur « Crédit Mutuel » et Louis Duc- Aurélien Ducroz sur « Crosscall – Chamonix Mont-Blanc ».

Dans cette catégorie, deux skippers ont moins de 18 ans : Basile Bourgnon (co-skipper Edenred) et Martin Louchart (skipper #Attitude Manche). Tous deux ont obtenu une dérogation de la Direction de course pour empocher leur ticket de participation à La Transat Jacques Vabre.

Enfin trois Multi 50 prennent également le départ de cette 14è édition. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier sur « Groupe GCA », Sebastien Rogues et Matthieu Souben sur « Primonial » et Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil sur « Solidaires ».