Transat Jacques Vabre : le duo Beyou-Pratt en tête au large du Portugal

publié le 29/10/2019 à 16:51

Le monocoque "Charal" file à plus de 20 nœuds ce mardi en début d’après-midi et est toujours en tête de la flotte des Imoca après 48 heures de course. Le duo Beyou-Pratt, grand favori de cette 14ème édition avait pris le commandement lundi matin à la 18ème heure de course alors que les deux hommes étaient au large des côtes du Finistère.

Derrière "Charal" et alors les stratégies se mettent en place, la bataille fait rage puisque suivent à moins de 15 milles Charlie Dalin et Yann Eliès sur "Apivia" puis, un peu plus loin l’Imoca "Initiatives cœur" de Samantha Davies et Paul Meilhat, vainqueur de la Route du Rhum 2018.

Malgré des conditions de course plutôt clémentes pour la saison, il y a déjà trois abandons dans cette 14e édition. La première notifiée lundi matin après le démâtage du Class40 de Luc Berry et Tanguy Le Turquais alors qu’il était en tête de flotte. Quelques heures plus tard, c’est Pascal Fravalo et Guillaume Goumy sur "SOS Méditerranée" qui ont également signifié leur abandon après avoir subi plusieurs déboires comme la perte du grand spi ou encore des soucis informatiques ne permettant pas la récupération des données météo.

Enfin mardi midi, ce sont les Japonais Hiroshi Kitada et Takeshi Hara qui ont alerté la direction de course pour signifier leur abandon après avoir déchiré leur spi. Dans cette même catégorie, William Mathelin Moreaux blessé à l’épaule à bord du Class40 "Beijaflore" a fait route vers Lorient pour être pris en charge.

Si "Charal" contrôle la course des Imoca, c’est Thibault Vauchel Camus et Fred Duthil sur "Solidaire en peloton" qui mène la flotte des Multi 50 où seuls trois voiliers ont pris le départ. En Class 40, Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher sur "Aina" sont en tête mardi à la mi journée.