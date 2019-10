Transat Jacques Vabre 2019 : le départ de la 14ème édition a été donné

publié le 27/10/2019 à 15:21

C’est à 13h15 ce dimanche 27 octobre que le coup de canon de la 14ème Transat Jacques Vabre a retenti. Lancés depuis le Havre, juste devant le cap de la Hève, les 59 duos ont d’abord mis le cap vers les falaises d’Etretat pour un tronçon de 15 mille le long de la côte. Une fois ce "parcours spectacle" effectué, sans incident, les bateaux ont ensuite mis le cap à l’ouest vers la pointe du Cotentin où, en Manche et pour la nuit de dimanche à lundi le vent va se renforcer au fil des heures.

Si l’entame de parcours semble satisfaire l’ensemble de la flotte, c’est après que les choses vont se compliquer car la situation météo sur l’Atlantique n’est pas classique. "Il y a une énorme dépression stationnaire qui s’installe sur l’Atlantique et je dois dire qu’elle ne nous arrange pas beaucoup", explique Nicolas Lunven skipper de PRB. Trois routes devraient donc être possibles pour franchir cette dépression. Une première extrême Nord dans du vent très fort et de la grosse mer. Une deuxième qui est de longer les côtes du Portugal avec des conditions plus clémentes. Enfin une troisième route, un peu plus longue qui est l’option Nord.

"C’est un choix que nous allons faire dans la nuit", précise Yann Eliès co-skipper d’Apivia. Nous allons être très attentifs aux évolutions de la météo", ajoute Jérémie Beyou le grand favori de cette 14ème édition aux commandes de "Charal". Les premiers bateaux devraient rallier Salvador de Bahia en 13 ou 14 jours après un parcours de 4350 milles.

"La recette pour gagner, c’est un bateau fiable et un cocktail humain fait de deux marins solitaires qui s’assemblent, qui se sont préparés pendant des mois et qui sont bienveillants l’un envers l’autre", explique Jean-Pierre Dick, tenant titre et quadruple vainqueur de l’épreuve qui était sur les pontons ce dimanche matin pour encourager les concurrents de cette Transat Jacques Vabre.