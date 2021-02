Vendée Globe : Arnaud Boissières devient le premier skipper à boucler quatre éditions d’affilée

publié le 11/02/2021 à 09:55

Il y avait beaucoup d’émotion et de fatigue sur le visage d’Arnaud Boissières ce jeudi matin lorsqu’au large des Sables d’Olonne, il a franchi la ligne d’arrivée à 8h56 après 94 jours de mer, soit 14 jours après Yannick Bestaven, vainqueur de cette 9ème édition.

A 48 ans, le skipper de « La Mie câline » devient le premier et le seul marin à avoir bouclé le tour du monde en solitaire quatre fois d’affilée. Ce Bordelais de naissance s’était lancé dans l’aventure une première fois en novembre 2008 et avait terminé la 6ème édition à la 7ème place avant de boucler l’édition 2012-2013 à la 8ème place puis à la 10ème lors de l’édition suivante.

« C’était différent cette année parce qu’on m’avait mis une pression pour rentrer dans l’histoire. Donc ça n’a pas été facile parce que j’ai bataillé comme un fou avec un vieux bateau, avec plein de galères. Mais je suis resté dans la positive attitude » a expliqué Arnaud Boissières avant de confier « Je compte bien signer pour un 5ème Vendée Globe avec un bateau plus performant »