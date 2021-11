Transat Jacques Vabre : des pros et des amateurs engagés en Class40

Les 45 monocoques alignés dans le bassin Paul Vatine depuis plus d’une semaine et les 90 marins qui vont les barrer attendent le départ de la 15ème Transat Jacques Vabre programmé dimanche 7 novembre à 13h27.

Parmi eux, les leaders de la classe aux commandes de voiliers de toute dernière génération, comme, entre autres, "Banque du Léman", "Serenis Consulting" barré par Jean Galfione et Eric Péron, "Crosscall" ou encore le grand favori de cette 15è édition "Crédit Mutuel" de Ian Lipinski et Julien Pulvé

Mais un grand nombre d’outsiders de luxe frappent à la porte de cet antichambre de la victoire, à l’instar d' "Edenred", de "La Manche #EvidenceNautique" mais aussi "le Max40 La Boulangère Bio" du duo 100% féminin Amélie Grassi et Marie Riou

Ces dernières sont d’ailleurs un des trois tandems de femmes engagés sur la course des Class40 puisque l’on retrouve aussi Morgane Ursault-Poupon et Julia Virat sur "UP Sailing" et les jumelles Julia et Jeanne Courtois sur "Saint James Biscuiterie de l’Abbaye".

D’autres femmes prennent le départ dans cette classe de monocoques, Anne Baugé associée au Japonais Masa Suzuki, tandis que la Canadienne Mélodie Schaffer se lance dans le grand bain de la course au large en compagnie de son compatriote Ryan Barkey à bord de "Stormtech". Enfin Clara Fortin en couple avec la ville comme à la voile avec Martin Louchart barrera "Randstad-Ausy".

Onze nationalités sont représentées au sein de cette classe : Belge, Américaine, Canadienne, Britannique, Néerlandaise, Italienne, Espagnole, Suisse, Croate, Japonaise et bien évidemment Française où les professionnels rivaliseront avec les amateurs à l’image de Simon Kervarrec, 22 ans, qui embarque son papa, Yannick sur "Leclerc Samsic" ou encore Jean Edouard Criquioche, patron de salles de cinéma qui embarque avec lui sur "Groupe G2C La Martinique" Eric Baray le seul martiniquais de la course.

Au départ du Havre, les Class40 effectueront un parcours de 4 800 milles entre Le Havre et Fort de France via Sal au Cap Vert.