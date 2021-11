Transat Jacques Vabre : cinq géants des mers à l’assaut de l’Atlantique

Les voiliers sont tellement imposants qu’ils n’ont pu entrer dans le bassin Paul Vatine du Havre. C’est donc dans le bassin de l’Eure que les cinq géants des mers ont jeté l’ancre, pour le plus grand bonheur du public, émerveillé par ces multicoques de 32 mètres capables de filer à plus de 40 nœuds.

Car ces "Ultimes" volent grâce à leurs foils, ces appendices qui permettent à ces monstres de 16 tonnes de s’élever à plus d’un mètre au dessus de l’eau. Ce sera une nouvelle fois le cas sur ce parcours de 7500 milles qui emmènera les cinq duos de marins vers la Martinique.

Grand favori de cette 15ème édition, le maxi-trimaran "Edmond de Rothschild" barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier. Depuis que ces deux skippers maintes fois couronnés sont associés, ils ont quasiment tout gagné : la Volvo océan race, la Brest Atlantique et plus récemment la Rolex Fastnet.

Mais les quatre autres engagés ont eu aussi de belles cartes de visites. A commencer par "Sodebo Ultim 3" de Thomas Coville vainqueur en 2017 associé à Thomas Rouxel. Ce bateau est fiable et rapide, comme "Banque Populaire XI" barré par Armel Le Cléac‘h qui embarque le héros rescapé du dernier Vendée Globe, le Malouin Kevin Escoffier.

A la barre de "Actual Ultim3", Yves Le Blévec et Anthony Marchand ont eux aussi de bonnes raisons d’espérer le podium à Fort de France puisqu’ils sont aux commandes de l’ancien "Macif" de François Gabart qui lui s’élance sur le tout nouveau "SVR-Lazartigue".

Ce trimaran mis à l’eau en juillet dernier est le bateau dont on attend beaucoup mais qui est encore trop récent pour que l'on puisse connaître ses vraies performances en course. A la barre, le maestro François Gabart sera accompagné du jeune Tom Laperche, présenté comme la nouvelle pépite de la voile française. Le duo pourrait bien surprendre et passer la ligne d’arrivée en premier en Martinique.

Durant cette 15ème édition, les Ultimes effectueront le plus long parcours avec un waypoint à contourner au large de Rio de Janeiro. L’arrivée devrait se faire après 16 ou 17 jours de mer. Le départ de cette 15ème édition sera quant à lui donnée dimanche 7 novembre à 13h27 au large du Havre.