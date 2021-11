Transat Jacques Vabre : Aurélien Ducroz a délaissé les skis pour la luge océanique

Comme Luc Alphand qui s’était aligné au départ de la 10ème édition, deux anciens champions de ski se sont engagés sur cette Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné ce dimanche 7 novembre 2021. Il s’agit d’Ivica Kostelic, vainqueur de la Coupe du monde 2011 et du Haut Savoyard Aurélien Ducroz.

Mais si c’est une grand première pour le croate, c’est en revanche la poursuite d’une carrière parallèle pour Aurélien Ducroz qui participe à des courses de voile depuis 2007 et qui s’élance pour la troisième fois à l’assaut de la Jacques Vabre où son meilleur classement fut 4ème en 2013 aux côtés de Yannick Bestaven.

Pour cette 15ème édition, il est associé au Morbihannais David Sineau. Et entre les 4808 mètres du plus haut sommet d’Europe qu’ils ont gravi ensemble au printemps dernier et les 4600 milles qu’ils s’apprêtent à couvrir, les deux hommes ont la ferme intention de viser le podium.

Depuis la mise à l’eau de leur Class40 « Crosscall » le 7 juin dernier, le skieur-skipper est parvenu à engranger de nombreux milles à la fois en entraînement mais également en mode «course». Avec deux épreuves bouclées dans le Top 10 (Les Sables –Horta et la Rolex Fastnet Race) et une victoire au Spi Ouest France, la confiance est là.

«Le bateau n’a cessé de nous étonner. Ce que nous avions imaginé sur le papier se réalise complètement en mer. C’est le seul Class40 de ce type au départ de la transat et nous en sommes fiers. Mais on sait cependant que ce sera très dur » annonce Aurélien Ducroz

«Le but, au-delà de faire une belle Jacques Vabre, c’est qu’Aurélien soit le mieux préparé possible pour sa Route du Rhum en 2022», ajoute David Sineau.

Sur les 79 bateaux engagés sur cette 15ème édition de la Transat Jacques Vabre, 45 monocoques de type Class40 prendront le départ dimanche à 13h27 et mettront le cap sur la Martinique.