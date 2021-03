Vendée Globe : dernier arrivé, Ari Huusela baisse le rideau de la 9e édition

publié le 05/03/2021 à 10:35

Il était 8 heures et 35 minutes quand Ari Huusela a franchi la ligne d’arrivée au large des Sables-d’Olonne, vendredi 5 mars. Le skipper de Stark" termine à la 25e place de ce tour du monde en solitaire, à plus de 36 jours de Yannick Bestaven, vainqueur de l’épreuve le 28 janvier dernier.

"Je suis très fier d'être le premier Finlandais à terminer le Vendée Globe, a-t-il savouré sitôt la ligne d’arrivée franchie. C'est mon projet depuis si longtemps. Ce Vendée a été incroyable. Je suis super, super, super content d'avoir terminé la course".

Ingénieur aéronautique devenu pilote de ligne, passionné de course au large depuis sa première traversée de l'Atlantique en Mini650 en 1999, Ari Huusela est aussi devenu le premier skipper d'une nation nordique à terminer le Vendée Globe.

"Je ne suis pas du tout soucieux du fait d’être dernier, a aussi assuré l'homme de 58 ans. Je suis juste super content d’être là où je suis. Je savais que je serais loin des autres et l’essentiel était de terminer, avec un bateau solide et qui reviendrait en bon état".

Le classement final du 9e Vendée Globe :

Arrivés :

1. Yannick Bestaven (FRA/"Maître Coq IV) arrivé en 80 jours, 3 heures, 44 minutes, 46 secondes (compensation : 10h et 15 minutes)

2. Charlie Dalin (FRA/"Apivia") 80j, 6h, 15min, 47s

3. Louis Burton (FRA/"Bureau Vallée 2") 80j, 10h, 25min, 12s

4. Jean Le Cam (FRA/"Yes we Cam !") 80j, 13h, 44min, 55s (compensation : 16h et 15min)

5. Boris Herrmann (GER/"Seaexplorer-Yacht Club de Monaco") 80j, 14h, 59min, 45s (compensation : 6h)

6. Thomas Ruyant (FRA/"LinkedOut") 80j, 15h, 22min, 1s

7. Damien Seguin (FRA/"Groupe Apicil") 80j, 21h, 58min, 20s

8. Giancarlo Pedote (ITA/"Prysmian Group") 80j, 22h, 42min, 20s

9. Benjamin Dutreux (FRA/"OMIA-Water Family") 81j, 19h, 45min, 20s

10. Maxime Sorel (FRA/"V And B Mayenne") 82j, 14h, 15 min, 30s

11. Armel Tripon (FRA/"L'Occitane en Provence") 84j, 17h, 7min, 50s

12. Clarisse Crémer (FRA/"Banque Populaire X") 87j, 2h, 24min, 25s

13. Jérémie Beyou (FRA/"Charal") 89j, 18h, 55min, 58s

14. Romain Attanasio (FRA/"Pure-Best Western") 90j, 2h, 46min, 2s

15. Arnaud Boissières (FRA/"La Mie Câline-Artisans Artipôle") 94j, 18h, 36min, 6s

16. Kojiro Shiraishi (JPN/"DMG Mori Global One") 94j, 21h, 32min, 56s

17. Alan Roura (SUI/"La Fabrique") 95j, 6h, 9min, 56s

18. Stéphane Le Diraison (FRA/"Time For Oceans") 95j, 8h,16min

19. Pip Hare (GBR/"Medallia") 95j, 11h, 37min, 30s

20. Didac Costa (ESP/"One Planet One Ocean") 97j, 6h, 27min, 3s

21. Clément Giraud (FRA/"Compagnie du lit-Jiliti") 99j, 20h, 8min, 31s

22. Miranda Merron (GBR/"Campagne de France") 101j, 8h, 56min, 51s

23. Manuel Cousin (FRA/"Groupe Sétin") 103j, 18h, 15min, 40s

24. Alexia Barrier (FRA/"TSE-4myplanet") 111j, 17h, 3min, 44s

25. Ari Huusela (FIN/"Stark") 116j, 18h, 15min, 46s

Abandons :

Alex Thomson (GBR/"Hugo Boss")

Samantha Davies (GBR/"Initiatives-Cœur")

Isabelle Joschke (GER/"MACSF")

Sébastien Simon (FRA/"Arkéa-Paprec")

Sébastien Destremau (FRA/"Merci")

Fabrice Amedeo (FRA/"Newrest-Art et Fenêtres")