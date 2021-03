Transat Concarneau - Saint-Barthélemy 2021 : 17 duos au départ le 9 mai

publié le 30/03/2021 à 21:03

C’est dans l’hémicycle René Pleven de la Région Bretagne qu’ont été présentés, mardi 30 mars, les skippers qui prendront dans un peu plus de deux mois le départ de la Transat en double Concarneau - Saint-Barthélemy, ancienne Transat AG2R La Mondiale. Reportée l’an passé à cause de la pandémie puis lâchée par son sponsor historique, cette 15e édition s’élancera le dimanche 9 mai prochain pour mettre le cap sur le port de Gustavia, sur l'île de Saint-Barthélemy.

Ce parcours de 3.890 milles se fera via un "waypoint" à respecter aux Canaries, à proximité de Las Palmas, pour les 17 bateaux engagés. Cette Transat en double Concarneau - Saint-Barthélemy sera également un jour historique pour la classe Figaro Bénéteau, puisqu’il s’agira du premier départ pour une course transatlantique des Figaro Bénéteau 3, le premier monocoque monotype à foils de série au monde.

"Évidemment, j’ai hâte", lance Élodie Bonafous. L’ancienne championne du monde universitaire va pour l’occasion traverser l’Atlantique pour la première fois, ce qui n’est pas le cas de Violette Dorange, 20 ans, qui est toujours à ce jour la plus jeune à avoir traversé l'Atlantique en course et en solitaire lors de la Mini Transat 2019, et la plus jeune femme à avoir participé à la Solitaire du Figaro en 2020. "Je continue de faire mes armes et cette Transat arrive à point nommé car mon objectif est d’être au départ du Vendée Globe en 2024", précise-t-elle.

Élodie Bonafous Crédit : CMB

Traversée océanique à armes égales

17 duos sont inscrits pour cette traversée océanique à armes égales. Parmi eux, des marins chevronnés comme Martin Le Pape, Yann Eliès, Fabien Delahaye, Anthony Marchand, Gildas Mahé, Éric Péron ou encore Alexis Loison, mais aussi des débutants sur le circuit Figaro.



Le record à battre sur cette transat a été établi lors de la dernière édition par Adrien Hardy et Thomas Ruyant, en 18 jours, 11 heures et 48 minutes. Depuis 30 ans, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Armel le Cléac’h, Kito de Pavant, Charlie Dalin ou encore Paul Meilhat ont inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve.



La liste des engagés

Éric Peron - Miguel Danet ("Cantina Saint Barth")Gildas Mahé - Tom Dolan ("Breizh Cola")

Elodie Bonafous - Corentin Hoeau ("CMB Bretagne")

Tom Laperche - Lois Berrehar ("CMB Bretagne")

Pep Costa - Will Harris ("Cybele vacances")

Violette Dorange - Alan Roberts ("Devenir")

Jérôme Samuel - Nicolas Salet ("Erisma")

Martin Le Pape - Yann Eliès ("Gardons la vue")

Pierre Leboucher - Thomas Rouxel ("Guyot environnement")

Yannig Livory - Erwan Livory ("Interaction")

Fabien Delahaye - Anthony Marchand ("Laboratoire Gilbert")

Tanguy Le Turquais - Corentin Douguet ("Queguiner")

Alexis Loison - Guillaume Pirouelle ("Région Normandie")

Estelle Greck - Laurent Givry ("RLC Sailing")

Nicolas Bertho - Romulad Poirat ("Kriss Laure")

Pierre Quiroga - Erwan Le Draoulec ("Skipper Macif")

Nils Palmieri - Julien Villion ("Teamwork")

Les skippers de la Transat Concarneau - Saint-Barthélemy 2021 Crédit : Alexis Courcoux