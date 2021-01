Vendée Globe : l'arrivée grandiose du Roi Jean

publié le 29/01/2021 à 09:09

L'arrivée de Jean Le Cam marquera l'histoire du Vendée Globe. A 61 ans, le doyen de la course est en effet rentré dans le chenal des Sables d’Olonne ce vendredi 29 janvier vers 2h du matin au son de « Allumez le feu » de Johnny Hallyday et avec à son bord Kevin Escoffier qu’il a secouru en novembre dernier et Vincent Riou qui l’avait sauvé lors de l’édition 2008.

Accueilli par les nombreux passionnés juchés sur les balcons des appartements situés sur les quais, par des dizaines de plaisanciers équipés de fumigènes, Jean Le Cam a ensuite rejoint le ponton où il a très vite dévoilé être soulagé d’être arrivé à bon port après avoir connu de gros problèmes structurels survenus sur son bateau, problèmes qui auraient pu le mener à l'abandon.

"Je n’ai jamais coupé une ligne comme cela de ma vie ! Je ne sais pas comment je suis arrivé là c’est une délivrance. Ce Vendée Globe a été un truc de malade."

Arrivé 8ème mais reclassé 4ème pour s’être porté au secours de Kevin Escoffier fin novembre dans les mers du Sud, Jean Le Cam se classe donc derrière Yannick Bestaven, Charlie Dalin et Louis Burton avec un bateau moins rapide que les favoris puisque le sien n’est pas dotés de foils.

« Tous les jours je me disais que je n’y arriverai pas, mais ça ne se raconte pas comme ça... Pour moi ça a été terrible. J’ai eu des soucis où j’aurais pu y rester... des soucis de délaminage de coque » a raconté le Roi Jean lors de sa conférence de presse.

« Le plus important dans cette course, c’est que des jeunes, pour qui le Vendée Globe était devenu tellement inaccessible, se disent maintenant que c'est possible. C’est l’essentiel. J’ai donné aux jeunes générations l’idée qu’ils puissent faire le Vendée Globe avec des moyens limités. J’ai eu des témoignages de jeunes dans ce sens. Je suis content car on était parti dans une escalade budgétaire. C’est une vraie victoire."