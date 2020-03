Transat AG2R 2020 : 22 duos seront au départ à Concarneau

publié le 04/03/2020 à 14:58

Les organisateurs de la 15e édition de la Transat AG2R ont dévoilé mercredi 4 mars à Paris le nom des 22 duos qui s’élanceront à l’assaut de l’Atlantique. Parmi eux, des skippers expérimentés mais aussi des équipages mixtes et des bizuths.

C’est le cas de Lou Berthomieu, qui sera associée au Britannique Alan Roberts. L’ex championne du monde de Hobie Dragoon, aujourd’hui âgée de 18 ans, va participer à sa première transatlantique.

"Je m’élance sur cette première transat pour savoir si le bateau et la course au large me plaisent, si j’en suis capable et si je veux continuer. Ça va être un apprentissage accéléré avec Alan. J’espère en sortir grandie".

Le duo Armel Le Cléac’h-Erwan Le Roux favori

Première également pour Gaston Morvan, 22 ans, qui sera en double avec son illustre père, Gildas Morvan, l’un des skippers chevronnés de la liste des engagés, où le duo Armel Le Cléac’h-Erwan Le Roux sur "Banque Populaire" fait figure de grand favori.

Le Cléac’h a déjà remporté laTransat AG2R en 2004 et 2010. "Cette transat sur les nouveaux Figaro 3 à foils risque d’aller assez vite. Pour nous, l’objectif sera clairement de gagner, on part pour ça".

Mais il faudra également compter sur les paires Gildas Mahé-Thierry Chabagny ("Breizh Cola"), Martin Le Pape-Yann Eliès ("Fondation Stargardt"), Anthony Marchand-Alexis Loison ("Groupe Royer-Secours Populaire") ou encore Xavier Macaire-Morgan Lagravière ("Groupe SNEF").

18 jours, 11 heures et 48 minutes

La Transat AG2R La Mondiale s'élancera de Concarneau le dimanche 19 avril, à destination de Saint-Barthélemy, aux Antilles (3.890 milles). Le record de la traversée est détenu par Adrien Hardy et Thomas Ruyant, qui avaient mis 18 jours, 11 heures et 48 minutes pour rallier le port de Gustavia en 2018.



Depuis sa création en 1992, la Transat AG2R a consacré des marins tels que Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Lionel Lemonchois, Kito de Pavant, Armel Le Cléac’h ou encore Paul Meilhat, le vainqueur de la dernière Route du Rhum.