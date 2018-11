publié le 08/11/2018 à 19:03

Selon nos informations, Vincenzo Nibali, vainqueur du tour d’Espagne en 2010, du tour d’Italie en 2013 et 2016 et du Tour de France en 2014, leader de l’équipe Bahrain-Mérida, sera entendu par les gendarmes de Modane (Savoie) samedi 10 novembre en compagnie de son avocat.



Le cycliste italien a porté plainte contre X cet été suite à son abandon après une chute dans la 12e étape du Tour entre Bourg-Saint-Maurice et l’Alpe-d'Huez, le 19 juillet dernier. Il souhaite retrouver la personne qui l’a fait chuter.

Une vidéo amateur semble incriminer un spectateur. La lanière de son appareil photo aurait accroché le guidon du coureur italien, victime d’une fracture vertébrale, à quatre kilomètres de l’arrivée.

L’Italien avait déposé plainte cet été auprès du procureur de Grenoble. La section de recherche de Grenoble a été saisie dans la foulée. Vincenzo Nibali réclame d’autre part des dommages et intérêts à la société organisatrice du Tour de France (ASO), estimant que les cyclistes ont couru ce jour-là sans la sécurité nécessaire.