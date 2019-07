publié le 07/07/2019 à 07:25

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

Dimanche 7 juillet, l'écrivain rend hommage au Français René Vietto, "ce héros du Tour qui aimait tant... les chirurgiens. Au chirurgien qui lui fait part de son intention de l'amputer d'un orteil pour stopper une méchante infection, il déclare ravi : 'Merci Docteur, grâce à vous je serait plus léger sur le vélo'".

"Et léger sur le vélo, il l'est, le 26 juillet 1947, lors de l'étape Lille-Bruxelles, narre Laborde. Vietto s'en va, s'enfuit, sourd aux paroles du directeur technique qui le somme de lever le pied. Un Vietto n'en fait qu'à sa tête, un Vietto n'en fait qu'à sa fête, et sa fête devient la nôtre".