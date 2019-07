Tour de France : "Saint-Étienne, capitale française du cycle", souligne Laborde

publié le 13/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

Samedi 13 juillet, à l'occasion de la 8e étape, l'écrivain souligne que "le Tour de France arrive chez lui à Saint-Étienne, capitale française du cycle où a été fabriquée en 1886 la première bicyclette française, de marque Gautier. Puis viendront Manufrance, Mercier, Vélocio, Ravat ou encore Automoto".

"Saint-Étienne, c'est le vélo, et sur la route pour y accéder, une succession incroyable de cols et côtes (...) C'est pour cette raison que l'on voit toujours gagner à Saint-Étienne des costauds, des têtes brûlées qui, à l'instar d'un Bernard Hinault, ne demande à personne la permission d'attaquer".