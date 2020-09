Tour de France : que font les coureurs pendant leur jour de repos ?

publié le 14/09/2020 à 17:12

Alors que le Tour de France 2020 n'a failli pas avoir lieu, l'épidémie sévit toujours et les coureurs doivent rester vigilants, même lors de leurs journées de repos. Au programme, tests PCR au Covid-19, décrassage et entraînement.

Dans un contexte sanitaire de plus en plus tendu dans le pays, le Tour ne peut se permettre aucun écart. Le Tour de France vit sa deuxième journée de repos ce lundi 13 septembre à Grenoble. Tout le peloton sera de nouveau testé et la règle est simple : une équipe sera exclue si elle compte au moins deux cas positifs dans une équipe, elle sera exclue. La semaine dernière, quatre cas avaient été répertoriés dans les staffs de quatre équipes différentes : Mitchelton, Ineos, Cofidis et AG2R.

La première partie de tests de détection au Covid-19 s'est déroulée, dimanche à Lyon. La deuxième et dernière vague de tests a eu lieu lundi. Par exemple, le Slovène Primoz Roglic, , a décidé de ne pas rouler sur la route ouverte ce lundi. Il se contentera du home-trainer et d'un décrassage à proximité du camion de son équipe, précise France 3.