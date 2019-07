publié le 23/07/2019 à 07:37

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

Mardi 23 juillet, l'écrivain rappelle que "le peloton roule de Nîmes à Nîmes, où chaque année depuis 1853 dans les arènes romaines, des élégants, locaux ou Madrilènes, s'amusent à planter des banderilles, des pics et des poignards dans la nuque et le dos de taureaux arrachés à la paix des pâturages et des caresses du vent. Un jeu traditionnel, culturel, selon les mateurs".

"La torture n'est pas une culture, nuance Laborde. Pas d'épée, pas de sang à Nîmes lors de l'arrivée de l'étape, juste des gars qui, prenant le vélo par les cornes, s'imposent au sprint, comme Émile Idée, le roi de Chevreuse en 1949 comme André Darrigade, le lévrier des Landes en 1958, comme ce merveilleux 'bad boy' de Mark Cavendish en 2008 ou comme, en 2014, Alexander Kristoff".