Tour de France : "Le cyclisme est devenu un sport très dangereux", affirme Marc Madiot sur RTL

"Il faut qu'on soit capable de dire, ça ne va plus. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts". Après une troisième étape marquée par de nombreuses chutes lundi 28 juin, Marc Madiot, directeur sportif de la Française des jeux au Tour de France, a poussé un violent coup de gueule. "On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus du vélo", a-t-il également déclaré.

"Ce n'est pas un coup de gueule, c'est un constat", a déclaré Marc Madiot au micro de RTL mardi 29 juin, confirmant ses propos de la veille. Selon lui, "le cyclisme est devenu un sport très dangereux" qui ne donne plus envie de faire du vélo, notamment parce que "les vélos sont trop sophistiqués, vont trop vite et ne sont plus adaptés au réseau routier".

Le directeur sportif de la Française des jeux au Tour de France ne met pas particulièrement en cause l'organisation de la course, qui "fait plutôt bien son travail". En revanche, "c'est la faute de tout le monde, des organisateurs, des coureurs, des équipes ou encore des médias", accuse-t-il.

Pour Marc Madiot, "il est l'heure de se poser les bonnes questions et de se donner les moyens de limiter les risques" pour un Tour de France moins dangereux pour ses participants.