Tour de France 2021 : 4e étape Redon-Fougères mardi 29 juin

Après le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, théâtre des trois premières étapes, c'est au tour du quatrième département breton, l'Ille-et-Vilaine, d'avoir droit exclusivement à son étape en ce début de Tour de France 2021. 150,4 km sont à parcourir entre Redon et Fougères, sur un tracé sans difficulté majeure laissant augurer d'un sprint massif à l'arrivée.

Lors de la dernière venue de la Grande Boucle dans l'une des sous-préfectures du 35, le Britannique Mark Cavendish s'était d'ailleurs imposé devant l'Allemand André Greipel et le Slovaque Peter Sagan, tous présents dans le peloton de départ de l'édition 2021. "Cette traversée de l'Argoat, la belle Bretagne intérieure, tracée entièrement en pays gallo, laisse présager un sprint massif", confirme le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Le parcours contourne Rennes par l'est et passe par Vitré, la ville d'accueil de la Route Adélie chaque printemps, pour le sprint intermédiaire. Départ fictif de Redon à 13h25, réel à 13h40, arrivée prévue à Fougères entre 16h50 et 17h10.