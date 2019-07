Tour de France : "Dieu est un mec bien", s'amuse Christian Laborde

publié le 18/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Le peloton roule vers les Pyrénées, vers les cols, et le premier se nomme Peyresourde, et il est redoutable, lance l'écrivain jeudi 18 juillet, avant la 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre. L'heure est venue, quand a les foies et la foi, de faire un signe de croix, voire de réciter une prière, ce que fait le 22 juillet 1934 le coureur italien Ettore Meini".

"Dieu n'a pas accédé à sa requête, raconte Laborde. Mais il n'est pas indifférent au sort des coureurs. Il lui arrive même de dépêcher un de ses curés pour secourir un champion en carafe. C'est dans les bras d'un prêtre que Honoré Barthélémy, blessé, reprend connaissance le 7 juillet 1922 après avoir chuté dans un ravin (...) Dieu est un mec bien, il s'intéresse aux courses cyclistes".