Tour de France : départ de Bilbao en 2023, le 25e de l'étranger, le 2e d'Espagne

Après Amsterdam (1954), Bruxelles (1958 et 2019), Cologne (1965), Scheveningen (1973), Charleroi (1975), Leyde (1978), Francfort-sur-le-Main (1980), Bâle (1982), Berlin-Ouest (1987), Luxembourg (1989 et 2002), Saint-Sebastien (1992), Bois-le-Duc (1996), Dublin (1998), Liège (2004 et 2012), Londres (2007), Monaco (2009), Rotterdam (2010), Leeds (2014), Utrecht (2015), Düsseldorf (2017) et Copenhague (2022, en théorie), Bilbao va devenir la 25e ville étrangère à accueillir le départ du Tour de France, en 2023.

L'annonce a été faite vendredi 26 mars en fin de matinée par Amaury Sport Organisation et le directeur de la plus grande course au monde, Christian Prudhomme. Il s'agira du deuxième départ d'Espagne après celui de Saint-Sebastien, Bilbao est située au Nord de l'Espagne, au Pays basque, à une centaine de kilomètres de la frontière française. La course commencera par une étape avec départ et arrivée à Bilbao, la capitale de la province de Biscaye. La 2e étape ira de la province de Biscaye à la province d'Alava.

L'an dernier, le Tour, décalé à fin août-début septembre en raison de la pandémie de coronavirus, s'était élancé de Nice. En 2021, la 108e Grande Boucle (samedi 26 juin-dimanche 18 juillet) partira de Brest, après que le départ initialement prévu de Copenhague a été repoussé d'un an. Le Tour partira ainsi deux fois de suite de l'étranger comme ce fut déjà le cas en 2014 (Yorkshire, Grande-Bretagne) et 2015 (Utrecht, Pays-Bas).

Les départs du Tour à l'étranger :

1954 : Amsterdam (Pays-Bas)

1958 : Bruxelles (Belgique)

1965 : Cologne (Allemagne)

1973 : Scheveningen (Pays-Bas)

1975 : Charleroi (Belgique)

1978 : Leiden (Pays-Bas)

1980 : Francfort (Allemagne)

1982 : Bâle (Suisse)

1987 : Berlin-Ouest (Allemagne)

1989 : Luxembourg

1992 : Saint-Sébastien (Espagne)

1996 : Bois-le-Duc (Pays-Bas)

1998 : Dublin (Irlande)

2002 : Luxembourg

2004 : Liège (Belgique)

2007 : Londres (Angleterre)

2009 : Monaco

2010 : Rotterdam (Pays-Bas)

2012 : Liège (Belgique)

2014 : Leeds (Angleterre)

2015 : Utrecht (Pays-Bas)

2017 : Düsseldorf (Allemagne)

2019 : Bruxelles (Belgique)

2022 : Copenhague (Danemark)

2023 : Bilbao (Espagne)