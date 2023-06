Tour de France 2023 : le protocole anti-Covid va être réactivé

Le départ de la 110ᵉ édition du Tour de France sera donné de Bilbao, la ville la plus peuplée du Pays Basque, le samedi 1ᵉʳ juillet 2023. Cette année, les coureurs et leurs équipes vont devoir ressortir les masques puisque le protocole Covid va être réactivé.

Sur quelques photos souvenirs du tour de France 2023 on apercevra çà et là des masques. Ils seront encore obligatoires pour tous ceux de l'organisation et journalistes qui seront en contact prolongé avec les coureurs.

Julian Alaphilippe, comme d'autres, apparaît masqué en public depuis quelques jours. "Je n'ai pas envie de prendre des risques. Ça ne coûte rien. J'essaye de faire le plus de photos possible avec les gens qui m'en demandent. J'ai tellement travaillé dur que je n'ai pas envie de rester à la maison au mois de juillet", livre le coureur.

À écouter INTERVIEW - "Julian Alaphilippe est motivé comme un cadet", confie Marion Rousse 00:07:09

La protection est relative car dans les hôtels et parmi les proches, quasiment personne ne porte de masque. Il n'y a plus de tests effectués par les organisateurs lors des journées de repos. Les équipes en interne continuent tout de même à en faire à intervalles réguliers. Lorsqu'un coureur est positif, il n'est pas automatiquement exclu.

C'est le médecin de sa formation, en lien avec ses homologues de la Fédération internationale et de l'épreuve, qui décide de la suite. Il peut rester en course si la charge virale est faible et qu'il se sent bien, ou alors quitter la compétition ou s'il est amoindri. Ce qui est arrivé au leader du Giro en mai, Remco Evenepoel. Le Tour aimerait éviter cette situation.