Tour de France : les villes les plus traversées et les grandes oubliées

La 110e édition du Tour de France s'élancera ce samedi 1er juillet, de Bilbao, en Espagne. Elle terminera, comme à l'accoutumée, son parcours sur les Champs-Élysées, avant une édition 2024 qui changera ses habitudes en terminant à Nice, à cause des Jeux olympiques de Paris.

Ainsi, naturellement, depuis 1903, date de création du Tour de France, Paris est la ville la plus traversée par la Grande Boucle, à 144 reprises. Par "traversées", nous entendons les villes d'où des étapes sont parties ou arrivées, mais également les deux. Dans ce cas-là, nous la comptons deux fois. Pour compléter le podium, Bordeaux arrive en deuxième position avec 81 fois, puis Pau à 73 reprises. Une ville plus petite se classe en quatrième position : Bagnères-de-Luchon (59 fois). Elle est souvent traversée du fait de sa proximité avec les Pyrénées et l'Espagne.

Au contraire, certaines villes sont les grandes oubliées du Tour de France, des "grandes" villes où le peloton n'est passé qu'une seule fois, à l'image de Villeurbanne, Bourges, Villeneuve d'Ascq, ou encore Bastia, Ajaccio.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info