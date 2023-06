Tour de France femmes : Marion Rousse veut "l'inscrire dans l'histoire"

"Le socle est solide". Relancé en 2022 avec Marion Rousse comme directrice de l'épreuve, le Tour de France femmes revient en 2023 du dimanche 23 au dimanche 30 juillet - l'épreuve masculine a lieu du samedi 1er au dimanche 23 juillet. L'ancienne championne de France sur route (2012) est toujours aux commandes pour pérenniser l'événement. "J'ai envie qu'il existe encore dans 100 ans", lance-t-elle à Nicolas Georgereau pour RTL.



Après une première édition concentrée entre Paris et les Vosges (victoire finale de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten), le parcours relie cette fois Clermont-Ferrand à Pau en passant par le Tourmalet à la veille de l'arrivée. "Évidemment, on a envie d'inscrire le Tour de France femmes un peu plus dans l'histoire avec des cols historiques qui ont fait l'histoire du Tour", appuie Marion Rousse.

"J'ai hâte d'y être", poursuit celle qui commentera aussi la course hommes. "Pour cette deuxième édition, on me parle de performances, de noms de cyclistes féminines". Chez les Françaises, elle en cite deux qui pourraient plus rapidement aller chercher un maillot jaune que chez les hommes : Juliette Labous (4e l'an passé) et Evita Muzic (8e). "Elles sont encore jeunes, elles vont progresser".

