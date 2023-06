Cyclisme : Valentin Madouas (Groupama-FDJ) sacré champion de France à 26 ans

ON REFAIT LE TOUR - Alaphilippe, Pinot, Gaudu... Qui seront les Français les plus en vue ?

Valentin Madouas tient le plus beau succès de sa carrière. Le coureur de la Groupama-FDJ, coéquipier modèle ces dernières années, est devenu dimanche 25 juin champion de France cycliste après un numéro en solitaire ébouriffant dans les derniers kilomètres. Le cycliste de 26 ans a devancé Rudy Molard, offrant ainsi un superbe doublé à la Groupama-FDJ. Valentin Madouas, impressionnant physiquement, s’est imposé avec plus d’une minute et 30 secondes d’avance sur le circuit entre Hazebrouk et Cassel, dans les Hauts-de-France, après 224 km de course. Il portera la tunique bleu-blanc-rouge sur les routes du Tour de France, dans une semaine (le samedi 1er juillet) lors du grand départ à Bilbao, en Espagne.

La course, qui a donné lieu à des écarts immenses sous une chaleur étouffante, a également été marquée par l'abandon du grand favori, le double champion du monde Julian Alaphilippe, à plus de 100 km de l'arrivée.

Il fausse compagnie à Molard et Gaudu

Valentin Madouas a construit sa victoire en faussant compagnie à deux de ses coéquipiers, d'abord à son leader David Gaudu à 24 km de l'arrivée puis à Rudy Molard quelques hectomètres plus loin. Le Finistérien, fort d'une large avance, s'est même permis le luxe de changer de vélo à une dizaine de kilomètres de l'arrivée suite à un saut de chaîne. Mais il était écrit que rien ne pourrait arrêter le Français de 26 ans, coéquipier si précieux et polyvalent au sein de la Groupama FDJ.

Valentin Madouas avait touché du doigt de prestigieux succès sur les classiques, avec notamment une troisième place sur le Tour des Flandres 2022 et une deuxième place sur les Strade Bianche cette année. Désormais champion de France, il va pouvoir poursuivre sa progression et se consacrer sur le Tour de France. L'an dernier, Valentin Madouas avait décroché une très belle 10e place, derrière David Gaudu (4e) et Romain Bardet (6e). Pourrait-il, dans la foulée de son nouveau statut, devenir le premier Français vainqueur sur le Tour 2023 ? Réponse d'ici un mois.