Tour de France 2023 : Vingegaard, Pogacar, Carapaz... Où en sont les favoris à la victoire finale ?

Jonas Vingegaard (en blanc), Tadej Pogacar (en jaune) et Richard Carapaz (en noir et rouge) le 7 juillet 2021

ON REFAIT LE TOUR - Vingegaard, Pogacar, Carapaz... Où en sont les favoris à la victoire finale ?

Le Tour de France 2023, qui s'élance samedi 1er juillet de Bilbao (arrivée le dimanche 23 juillet à Paris), va-t-il offrir un nouveau duel au sommet entre le Slovène Tadej Pogacar (24 ans), vainqueur en 2020 et 2021, et le Danois Jonas Vingegaard (26 ans), tenant du titre après avoir terminé 2e dès sa première participation ?

Le premier nommé pourra-t-il compter sur une formation UAE Team Emirates plus solide que l'an passé ? La Jumbo-Visma est-elle encore l'équipe la plus forte du plateau ? Autour de Nicolas Georgereau, spécialiste cyclisme de RTL, retrouvez Hortense Crépin et Vincent Serrano pour tenter de répondre à ces questions.

Dans quel état de forme débarquent les deux coureurs ? Comment s'est déroulé leur première moitié de saison ? Un troisième homme peut-il se mêler à la lutte pour la victoire finale, comme le Colombien Richard Carapaz (Ineos), l'Australien de AG2R-Citröen Ben O'Connor ou un autre Danois, le récent vainqueur du Tour de Suisse Mattias Skjelmose Jensen ?



Pendant toute la durée du Tour de France, retrouvez On Refait le Tour, chaque soir après les étapes.