Tour de France 2023 - "Aucun respect pour les coureurs !" : le coup de gueule de Steff Cras

ON REFAIT LE TOUR - Pedersen plus fort que Philipsen, Cavendish contraint à l'abandon

ON REFAIT LE TOUR - Pedersen plus fort que Philipsen, Cavendish contraint à l'abandon

La huitième étape du Tour de France a donné du fil à retordre aux 172 coureurs de la Grande Boucle. Entre Libourne et Limoges, plusieurs chutes ont été recensées, dont celles de Mark Cavendish, le cycliste britannique qui a été contraint d'abandonner la compétition. Le Belge Steff Cras a lui aussi chuté, assez lourdement, à six kilomètres de l'arrivée.

"Lorsqu'un spectateur avance de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peloton, mieux vaut rester chez soi", a-t-il écrit sur Twitter, visiblement très en colère, avant de poursuivre : "Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable ! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi."

Le Belge a, comme Mark Cavendish, été contraint d'abandonner, touché à la hanche. Le coureur de l'équipe Total-Energies avait déjà dû abandonner au cours du dernier Critérium du Dauphiné.



Gêné par un spectateur au bord de la route, cette chute rappelle un autre épisode, celle de la spectatrice à la pancarte "Allez opi-omi" en 2021. La spectatrice avait été responsable d'un certain nombre d'abandons, dès la première étape du Tour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info