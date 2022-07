C'est une scène assez cocasse qui s'est déroulée ce mardi 5 juillet sur le Tour de France. Le sprinteur belge Jasper Philipsen a "cru avoir gagné pendant cinq secondes" à l'issue de la quatrième étape entre Dunkerque et Calais pour le retour de cette édition 2022 en France.

En effet, le Belge n'a pas vu que le maillot jaune Wout van Aert, qui s'était isolé en tête dans la dernière montée, à onze kilomètres de la ligne, avait franchi la ligne huit secondes auparavant. Après un sprint, il a littéralement explosé de joie, à la surprise de Christophe Laporte qui lui a pointé van Aert du doigt.

"J'ai cru avoir gagné pendant cinq secondes. Ça fera des images marrantes avec le temps", a réagi Jasper Philipsen. "On était trop loin dans la montée, je ne l'ai pas vu partir", a expliqué le sprinteur belge, pas non plus informé par radio.

