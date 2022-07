Après un week-end danois, retour à la maison pour le peloton. Les coureurs s'élanceront à la mi-journée de Dunkerque, dans le Nord, pour 171 km à travers les monts du Boulonnais et des Flandres, avec un passage par la cote et même quelques pavés. Le maillot jaune Wout van Aert et tous les autres coureurs sont très attendus, notamment dans la ville de Cassel.

Une petite colonie de passionnés belges patiente devant leur camping-car avec leurs drapeaux aux abords de la route qui mène au mont Cassel. "Je supporte Wout van Aert mais aussi tous les autres coureurs. Le Tour de France, c'est une belle course. Ici, c'est les pavés, et c'est dur !", s'amuse Willy, un habitué du Tour.

À 176 mètres d'altitude, accessible via une petite route pavée, Cassel est un lieu bien connu des amateurs de vélo. Dominique Joly, le maire, se réjouit de retrouver la caravane et la grande foule : "Ce n'est pas non plus l'Alpe d'Huez... C'est un petit mont, mais c'est le plus haut de Flandres. Et ici, c'est la grosse ambiance ! ". Après les géants du cyclisme, cette cité des Flandres accueillera l'an prochain les championnats de France.

À retrouver également dans ce journal

