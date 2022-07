Tour de France 2022 : 10e étape Morzine-Megève mardi 12 juillet

La Haute-Savoie et les Alpes, mais pas encore la haute montagne. Au lendemain d'une deuxième journée de repos, la 10e étape du Tour de France 2022 propose un parcours de 148,1 km entre Morzine et Megève. Principale difficulté du jour, la montée d'arrivée (19,2 km à 4,1%) est classée en 2e catégorie pour rejoindre l'altiport de Megève avec la banderole du Grand Prix de la montagne placée à 2.200 mètres de la ligne d'arrivée.



"Nous avons opté pour une reprise en douceur au lendemain du jour de repos", explique le directeur de course Thierry Gouvenou. "Il a fallu circuler au milieu des montagnes en évitant les grosses difficultés. Cela donne un tracé complètement atypique, dans un paysage grandiose". La route décrit une forme de boucle pour atteindre le lac Léman à Thonon-les-Bains et revenir vers Megève, puis grimper au-dessus de la station, 8,8 km plus loin.

Départ fictif de Morzine à 13h30, réel à 13h40, arrivée à Megève vers 17h08 (horaire calculé à 43 km/h de moyenne).

Tour de France 2022 : le profil de la 10e étape Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD / AFP

Tour de France 2022 : le parcours de la 10e étape Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP

