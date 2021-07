Tour de France 2021 : 6e étape Tours-Châteauroux jeudi 1er juillet

Après le Belge Tim Merlier à Pontivy, dans un final marqué par nombreuses chutes dont celle de l'Australien Caleb Ewan et du Slovaque Peter Sagan, et le Britannique Mark Cavendish à Fougères, un sprinteur va-t-il lever les bras pour la troisième fois, jeudi 1er juillet à Châteauroux ? Pas forcément car "des bordures ne sont pas à exclure dans les 60 derniers km", explique le directeur de course Thierry Gouvenou.

"Nous sommes sur des routes qui ressemblent à l'étape de Saint-Amand-Montrond en 2013, où Chris Froome s'était fait piéger", souligne encore Gouvenou. "Cela peut être une journée tranquille ou très piégeuse". Seule certitude, le parcours visite plusieurs des sites touristiques de la région : châteaux d'Amboise et de Chenonceaux zoo de Beauval, Valençay et son château jadis propriété de Talleyrand.

À Châteauroux, une très longue ligne droite de 1.600 mètres attend les coureurs. Cavendish y a signé en 2008 la première de ses 31 victoires dans le Tour et a récidivé en 2011. Départ fictif de Tours à 13h55, réel à 14h05, arrivée prévue entre 17h25 et 17h45.