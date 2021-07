Tour de France 2021 : 17e étape Muret - Saint-Lary-Soulan mercredi 14 juillet

La 17e étape du Tour de France se divise en deux parties, mercredi 14 juillet, jour de Fête nationale : d'abord plate puis montagneuse avec un géant, le col du Portet, en conclusion des 178,4 km entre Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. "Le Portet et ses 2.215 mètres d'altitude, c'est la montée la plus dure des Pyrénées", souligne le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de ce col découvert en 2018.

Les 115 premiers kilomètres de plat, après le départ de Muret, traversent le piémont pyrénéen jusqu'à Bagnères-de-Luchon. S'enchaînent alors deux cols de 1re catégorie, l'ancestral Peyresourde (13,2 km de montée à 7% de pente moyenne) puis le plus récent Val Louron-Azet (7,4 km à 8,3%), sans aucun répit dans la vallée, et la montée finale au-dessus de la petite cité de Saint-Lary-Soulan dans la vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées).

Le peloton avait découvert les 16 derniers kilomètres à 8,7 % en 2018, année de la victoire en solitaire du Colombien Nairo Quintana devant l'Irlandais Dan Martin et le Gallois Geraint Thomas. Mais l'étape, hyper-concentrée, faisait seulement 65 kilomètres. Départ fictif de à 11h50, réel à 12h10, arrivée prévue entre 16h45 et 17h30.

Tour de France 2021 : le profil de la 17e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP